Le strategie per migliorare la vita di duecento milioni di bambini

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Stella Maris ha presentato un evento importante nel mondo della riabilitazione pediatrica con il convegno scientifico sull’iniziativa Fit4MedRob, dedicato alle innovazioni tecnologiche nella riabilitazione per bambini e adolescenti. Il convegno scientifico nell’auditorium della fondazione, guidato da Giuseppina Sgandurra, ha riunito esperti di riabilitazione pediatrica, robotica e intelligenza artificiale per discutere delle frontiere più avanzate nella cura delle disabilità neurologiche. Tra i temi affrontati: i bisogni delle famiglie, i modelli organizzativi per implementare la riabilitazione robotica e le nuove frontiere come robot indossabile, robot-avatar, robot sociali ed intelligenza artificiale. Il convegno ha sottolineato il ruolo centrale delle famiglie nel processo riabilitativo, ribadendo l’importanza di soluzioni co-create per rispondere alle loro esigenze specifiche. La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ricorda ogni anno l’importanza di garantire pari diritti e opportunità alle persone con disabilità. Secondo l’Onu, circa il 15% della popolazione mondiale convive con una disabilità, inclusi un bambino su dieci.

"Nella prima metà del convegno abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento di questo progetto nazionale che ha comportando grandi finanziamenti da parte del Miur con fondi Pnrr - dichiara Giovanni Cioni, direttore della Stella Maris -. Lo scopo è quello di rivoluzionare il mondo della riabilitazione. Grazie a questi input Stella Maris sta investendo molto per l’utilizzo delle nuove tecnologie, decine delle quali sono impiegate all’interno del nostro centro. Nell’arco di tre anni auspichiamo di continuare su questa strada facendo diventare uno standard la riabilitazione robotica sull’adulto e i bambini. Ci sono più di duecento milioni di bambini disabili al mondo, uno su dieci anche includendo quelli con disabilità più lievi. C’è ancora molto da fare".

Mic. Buf.