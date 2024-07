Le più programmate della settimana a Radio Incontro Pisa

Pisa 20 luglio 2024- Da questa settimana un nuovo format per la rubrica curata da Luca Demar di Radio Incontro Pisa.

Le canzoni più suonate di questa settimana, dal 15 al 20 luglio, e le più ascoltate nello stesso periodo del 1980.

1. Anna – “30°” Finora la carriera di Anna, come è conosciuta semplicemente la rapper Anna Pepe, è stata costellata di singoli di grande successo… Si sta sempre più rivelando la regina dell’estate 2024. 2. Irama – “Galassie” Galassie non solo anticipa il nuovo album, ma anche una serie di date estive e un tour autunnale nei palazzetti. E, tra una citazione a Battiato e la musica malinconica, Irama torna a cantare d’amore

3. Alfa – “Vabbè ciao”, un brano con sonorità un po’ diverse dagli ultimi brani usciti, e parla di una storia d’amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte. Ideale per gli amori nati sotto l’ombrellone. 4. Paola & Chiara –“ Festa totale” Non è estate se non abbiamo un frizzante ritornello e una canzone tutta da ballare nei dancefloor sulla spiaggia. Estate fa rima con le sorelle Iezzi, il duo musicale più scatenato d’ Italia. L’estate è una festa totale. 5. Ultimo – “Altrove” Il singolo è accompagnato dal videoclip e mostra Ultimo in una veste inedita in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, legata sentimentalmente all’artista da 3 anni. Un ritratto intimo e generoso della coppia, che apre al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto E nel 1980? Chi era in testa nella hit parade il 20 luglio? 1. Non so che darei - Alan Sorrenti 2. Luna - Gianni Togni 3. Il tempo se ne va- Adriano Celentano 4. Olympic games-Miguel Bosè 5. Monkey chop-Dan I