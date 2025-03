Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 31 marzo 2025 - Prime proiezioni musicali verso l'estate, con la nuova playlist di Radio Incontro.

1. Alvaro Soler – “Con calma” La primavera prende vigore e brio con la nuova hit in pieno stile spagnolo come Alvaro Soler ci ha abituato. Ritorna con questo brano a farci ballare ed immaginare di essere sulle Ramblas di Barcellona o nella Granvia di Madrid. 2. Tananai – “Alibi” Si chiama Alibi la nuova canzone di Tananai pubblicata il 21 marzo. Per il cantautore è l'esordio musicale del 2025 e il brano sarà anche la colonna sonora del film "L’amore, in teoria" film di Luca Lucini. 3. Guè feat. Stadio – “Meravigliosa” La intro di “Acqua e sapone” ci riporta negli anni 80. Il brano iconico degli Stadio è intervallato dalle barre di Guè e tutto è ben mixato come il miglior cocktail musicale attualmente in circolazione. 4. Patty Pravo – “Ho provato tutto” Siamo abituati alle sue stravaganze e al suo stile eccentrico e fuori dagli schemi. In questo brano riscopriamo una Patty Pravo che si confessa grazie al ritratto in parole che ha realizzato Francesco Bianconi, cantate dei Baustelle, autore del testo. 5. Calvin Harris – “Smoke the pain away” Il nuovo singolo di Calvin Harris vira al country. Il brano Il pezzo è descritto come “una celebrazione della libertà artistica, che intreccia influenze del suo passato con nuovi suoni entusiasmanti”