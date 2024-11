Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 7 novembre 2024- Ritmi decisi per la playlist di questa settimana, come sempre stilata da Luca Demar.

1. Alessandra Amoroso – “Si mette male” Un brano ricco di energia e ritmi latini. Alessandra Amoroso torna sulla scena musicale raccontando l’amore e la passione che lega due persone. La cantante si conferma come una delle cantanti più amate dal pubblico e chissà se le porte dell’Ariston si stanno nuovamente per aprire.

2. Coldplay – “All my love” Il significato di questa canzone ruota attorno all’amore incondizionato e alla dedizione reciproca in una relazione che ha superato momenti difficili e felici. Questo brano ci aiuta a riflettere su come l’amore sia rimasto forte nonostante le sfide affrontate, utilizzando metafore legate al tempo e alla natura per rappresentare queste prove.

3. James Bay – “Easy distraction” Su “Easy Distraction” James Bay ha dichiarato: «La canzone parla di come ci si renda conto troppo tardi che qualcuno significa molto per noi, ma si vuole comunque mostrarglielo e farglielo sapere. Esplora il modo in cui, di fronte alle avversità, possiamo ancora raggiungere qualcuno, possiamo ancora connetterci”

4. La rappresentante di lista - “La città addosso” La città addosso è il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista,. Con questo brano la cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina ci conducono in un viaggio ad esplorare l’emotività umana unita al dolore e alla nostalgia che esprimono il disagio sociale e culturale della città.

5. Damiano David – “Born with a broken heart” La carriera da solista di Damiano David sta riscuotendo un grande apprezzamento dopo successo di Silverlines, uscito il mese scorso, il cantante dei Maneskin ha pubblicato Born With a Broken Heart, un brano in cui Damiano parla di sofferenza emotiva, del suo essere imperfetto, del suo senso di inadeguatezza e dell’incapacità di adattarsi a vivere con tutti.