Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 14 novembre 2024- Ecco le più programmate di questa settimana a Radio Incontro Pisa.

1. Negramaro – “Marziani La band salentina che ci ha abituato a bellissime canzoni, la ritroviamo in questo nuovo brano che conferma le capacità canore del frontman Giuliano Sangiorgi e le sonorità rock che contraddistinguono la loro produzione musicale 2. Elodie & Tiziano Ferro – “Feeling” Un duo fresco e vincente. Il velluto della voce di Elodie si incontra con una voce determinata e sicura come quella di Tiziano Ferro. Possiamo dire che quando c’è feeling tra due grandi artisti nasce una grande canzone. 3. Lenny Kravitz – “Honey” "Honey" segue gli altri singoli di successo, "Human", "TK421" e "Paralyzed". Il pezzo è stato elogiato come un gioiello soul sensuale e morbido, anche se è uno dei brani più provocatori dell'album. E' una ballata seducente, con testi che riflettono lo stile sensuale tipico di Kravitz. 4. Santi Francesi – “Ho paura di tutto” il loro ultimo singolo anticipa l’EP Potrebbe non avere peso uscito l’8 novembre. La canzone, suonata in anteprima a Milano alla stazione della metropolitana San Babila, è uno sguardo rivolto alla paura, senza però voler esprimere una connotazione negativa. 5. BLOOM, Giusy Ferreri – “Mai più” “Mai più” è stato il primo brano scritto da Giusy Ferreri per questo progetto sulla base strumentale composta da Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Caratterizzata da sonorità alternative pop rock, la traccia esprime la voglia di sperimentare, di rinascita, la voglia di fare qualcosa di nuovo, di rimettersi in gioco e “non rimpiangere niente”