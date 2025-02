le nostre tradizioni

Torna come ogni anno il tradizionale Carnevale dei Mattaccini, l’evento organizzato dalla magistratura boreale del Gioco del Ponte, dedicato ai più piccoli del quartiere. L’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio a partire dalle 14, con una grande novità rispetto alle edizioni precedenti.

"Quest’anno al Carnevale dei Mattaccini ci sarà una grande novità – spiega il magistrato Andrea Romanelli –, ovvero la location. Rispetto alle passate edizioni, nelle quali la festa si svolgeva ai Passi, domenica siamo davvero contenti di annunciare che porteremo i nostri colori all’interno del parco giochi di via Abba, proprio di fronte alla nostra sede civile. Cambio di location, ma magistratura e combattenti garantiscono che il divertimento sarà assicurato".

Dalle 14 in poi infatti, il parco giochi di via Abba si trasformerà in un colorato spazio dedicato ai bambini in maschera, che saranno accolti dai Mattaccini con giochi e animazione per un pomeriggio di festa e allegria. L’organizzazione precisa che, in caso di maltempo, la festa sarà rinviata alla domenica successiva, per garantire a tutti una giornata di divertimento senza imprevisti.

Prenderanno parte all’evento anche i figuranti del Gioco del ponte della magistratura dei Mattaccini. La nuova sede civile dei Mattaccini fu inaugurata nel 2023.

Michele Bufalino