Le immagini di Steve McCurry, il narratore di storie

Gli Arsenali Repubblicani di Pisa ospitano fino al 7 aprile la mostra fotografica di Steve McCurry “Icons”, organizzata da Artika, con il patrocinio del Comune di Pisa. "McCurry - dice l’assessore Filippo Bedini - è un’artista che colpisce per la vita che ha fatto: partito con un percorso quasi da inviato di guerra, ha permesso a tutti di dare corpo a immagini che ritraevano scenari di guerra in paesi lontani e al tempo sconosciuti al grande pubblico, come ad esempio l’Afghanistan, diventato poi l’occasione della famosa foto della ragazza afgana ritratta nel 1984, riconosciuta in tutto il mondo come una foto iconica. "McCurry - spiega la curatrice Biba Giacchetti - ama definire se stesso uno storyteller, raccontatore di storie, che ha posto la sua attenzione sulle categorie più deboli che subiscono le conseguenze dei conflitti, delle catastrofi ambientali, le vittime, tra cui la famosa ragazza afghana che lui è riuscito a ritrovare dopo tanti anni e a rimanere in contatto con lei; addirittura, attraverso il Governo italiano, è stata aiutata e portata a vivere in Italia. È l’emblema di una storia che ci fa capire come per lui i personaggi fotografati non sono delle icone, ma sono delle persone vere, con cui McCurry vuole rimanere in contatto. In questa mostra ci sono le immagini che lui ama di più, circa 100, una selezione aggiornata a quello che lui ritiene essere le più rappresentative di tutti i progetti a cui lui ha lavorato. La mostra è destinata a tutti. Pisa è una città universitaria, fatta di tanti giovani, e speriamo che la mostra sia apprezzata da cittadini, studenti e turisti".