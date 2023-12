Le favole di nonna Lela in regalo. I sorrisi di Marianeve per i bimbi

Una sala delle Baleari (concessa dal Comune di Pisa) piena di bambini. Sono stati loro i protagonisti della presentazione del libro (edito Pacini) "La scuola degli elfi e altri racconti". Un volume, in effetti nato per i più piccoli, che domani sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione (si consiglia di prenotarlo in edicola) a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno grazie a numerosi sostenitori. Un aspetto sottolineato anche da Elisa Cacelli, la mamma di Marianeve, alla cui memoria le storie di nonna Lela sono dedicate. Sono state arricchite, ancora una volta, dalle illustrazioni di Fabio Leonardi. "Il progetto compie 7 anni – spiega Elisa – grazie a una rete solidale che si amplia a ogni edizione. Nessun sogno si potrebbe realizzare senza una catena di persone che si impegano".

Gli alunni della IV Nicola Pisano con le maestre Paola Troiani, Roberta Russo e Sonia Pecoraro e quelli della IB Zerboglio con le insegnanti Silvia Paganelli, Nensi Neri e Monica Scalzini hanno ascoltato, osservato con i loro occhioni e fatto domande, si sono emozionati. Come Youssouf, la sua famiglia è arrivata a Pisa dal Niger. Vedendo un filmato con le scuole costruite in Etiopia grazie a questi libri e alla Gma, si è commosso pensando che da dove proviene non ce ne sono ancora di così belle. Tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Belvedere, Banca Popolare di Lajatico, Acque spa, Farmacie comunali Pisa, Parco di San Rossore, Alfea, Aci Pisa, Guardie di città, Pulina, Mc Promo, Acqua dell’Elba, Ipermoda Factory, Devitalia, Anita, Nesti Auto, Carla Viegi gioielli, Elettra Mfg, Compagnia Interportuale Pisana srl, Sundeck yacht, Ottica Viegi, Tribale yachts.

A. C.