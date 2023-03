Le emozioni di un ragazzo di 50 anni

Così scriveva Andrea sul suo profilo Facebook, il 21 dicembre scorso, il giorno dopo il suo cinquantesimo compleanno, ringraziando quanti, dal vivo e sui social, gli avevano fatto gli auguri. "Aveva ragione Pablo Picasso: ci vogliono molti anni per diventare giovani. Sono una persona fortunata: vivo di musica, ho con me una compagna che è l’essere umano più speciale che abbia mai incontrato, una famiglia fantastica, e allievi stupendi con cui il tempo vola e che, settimana dopo settimana, mi insegnano a guardare il mondo coi loro occhi. Il ragazzino che è in me - il cielo me lo conservi - ha imparato a dare importanza a ciò che conta davvero, e ad assaporare fino in fondo, golosamente, tutto ciò che di bello la vita sa offrire. Oggi, a cinquant’anni appena compiuti, posso dire che giovane così non sono mai stato: ed è un regalo prezioso il poter invecchiare avvolti in questa dolce estate di San Martino in cui il calore dei ricordi e dell’esperienza si fonde con la curiosità con cui osservo la strada ancora da fare. È altrettanto emozionante sentire che tante persone ti vogliono bene: grazie a tutti, di cuore, per gli auguri. Contraccambio condividendo con voi la gioia per la sorpresa che la Brass Band della Volere è Potere mi ha fatto alle prove di ieri. Avevo staccato il tempo per provare Heal The World, e invece...