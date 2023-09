Le Costruzioni Trainano la Domanda a Pisa: Ma Ancora Non Si Trovano Addetti

Dopo che i primi mesi dell’estate erano stati favorevoli, ad agosto la domanda di lavoro delle imprese pisane con dipendenti arretra leggermente: -3% rispetto ad agosto 2022. Si tratta, in valore assoluto, di 40 unità in meno rispetto allo scorso anno per un totale di 1.510 unità.

A fronte di questa flessione, continua ad aggravarsi il divario tra domanda e offerta di lavoro: le difficoltà nel reperimento dei profili richiesti da parte delle aziende pisane arrivano a interessare il 55% delle figure offerte: nove punti percentuali in più rispetto ad agosto 2022. A chiedere addetti è il settore delle costruzioni (+27%, +40) grazie alla spinta che ancora proviene dagli interventi fiscalmente agevolati così come dai cantieri attivati dal Pnrr. Per contro la domanda dell’industria manifatturiera e public utilities. Questo il quadro che emerge dai numeri di agosto del Sistema informativo Excelsior: un’indagine naizonale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal ed elaborati dalla dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche. "I dati sulla domanda di lavoro – commenta Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – segnalano come la carenza di lavoratori in settori chiave della nostra economia rappresenti un motivo di forte preoccupazione per le imprese. Non solo manca personale per il turismo e l’edilizia, come era forse lecito attendersi dato l’approssimarsi della fine della stagione estiva e la forte spinta dei bonus fiscali, ma si fa fatica anche a trovare operai specializzati e tecnici informatici".

"In questo contesto, in collaborazone con la Fondazione Isi e l’Istituto di Studi e Ricerche, come Camera di Commercio saremo parte attiva al Salone dello Studente in programma il prossimo 27-28 settembre a Carrara –chioda Tamburini –. Vogliamo usare questa opportunità per orientare i giovani e le famiglie verso scelte di studio e professionali consapevoli rispetto alle richieste del nostro sistema produttivo".