Le canzoni del passato e del presente scelte da Radio Incontro Pisa

Pisa 12 agosto 2024- La palylist di Radio Incontro ci aggiorna sulle canzoni più suonate della settimana, grazie alle scelte di Luca Demar.

1. Myles Smith – “Stargazing” “Stargazing” è una canzone del cantautore britannico Myles Smith che arriva dopo il grande successo del suo primo EP “You Promised A Lifetime”. 2. Ghali – “Paprika” Successo estivo e facilmente orecchiabile. Il brano è uno dei tormentoni che caratterizza questa estate 2024 3. Karol G. – “Si antes Te Hubiera Conocido” “Si Antes Te Hubiera Conocido” è una canzone della cantautrice colombiana Karol G, prodotta da Edgar Barrera e Sky Rompiendo. La traccia, dalle sonorità merengue, arriva dopo i successi del singolo “CONTIGO”. 4. Rita Ora – “Ask & you shall receive” “La canzone è piena di vibrazioni allegre ed estive e parla di cogliere l’attimo in modo romantico e di tuffarsi direttamente con quella persona speciale”, ha detto Ora in una dichiarazione. 5. Fred De Palma – “Passione” La canzone parla di una storia d'amore finita e del dolore che ne segue. L'artista esprime il rimpianto per aver tradito la persona amata e riconosce la sua colpa. La passione che provava per lei è ancora viva e il ricordo della relazione è paragonato a un pugnale nel cuore. E nel 1983 cosa si ascoltava l’8 agosto in radio? 1. Spiagge (dal Q-Disc: Calore) - Renato Zero 2. Vamos a la playa - Righeira 3. I Like Chopin - Gazebo 4. Juliet - Robin Gibb 5. Billie Jean - Michael Jackson