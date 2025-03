Le associazioni ambientaliste contro il parcheggio di San Giusto

Pisa, 3 marzo 2025 - Legambiente Pisa e il Comitato in difesa degli Alberi Pisa, pur apprezzando la realizzazione di un parco giochi per bambini, si oppongono alla costruzione di un parcheggio da 37 posti auto in San Giusto.

Scrivono gli ambientalisti: "È di novembre la notizia dell'approvazione del progetto di riqualificazione dell'area nei pressi del villaggio Apes in Via di Goletta nel quartiere di San Giusto a firma Pisamo che prevederebbe la conversione di un'area attualmente recintata a verde spontaneo a parco giochi per bambini e a parcheggio con capienza di 37 posti auto. A seguito della visione del progetto esecutivo, Legambiente Pisa e il Comitato in difesa degli Alberi Pisa si dicono favorevoli al parco giochi, mentre rimangono contrarie alla realizzazione del parcheggio che sarebbe costruito proprio accanto all'area giochi. L'area prevista per il parcheggio si trova in una zona ad elevato rischio idrogeologico in un quartiere peraltro sensibile agli allagamenti. L'area è una "spugna" per le piogge e, se impermeabilizzata, rischierebbe di aggravare una situazione già precaria. Inoltre la dotazione di stalli blu nel quartiere è già sufficiente e durante il giorno non vengono mai completamente occupati, a riprova che non vi è necessità di realizzarne di nuovi. Infine, Qualora ci fosse bisogno di nuove aree parcheggio, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Pisa individua aree di pertinenza delle Ferrovie che in accordo con il Comune saranno convertite a parcheggio. Le associazioni ambientaliste in questi mesi hanno svolto sopralluoghi valutativi della sosta nell'area e diversi incontri con la cittadinanza del quartiere e in particolare con il Comitato di quartiere San Giusto/San Marco e hanno avuto modo di conoscere l'esistenza di progetti condivisi dai cittadini che chiedevano nell'area destinata dal progetto a parcheggio, un'area sgambatura cani, inserita nel progetto esecutivo, ma molto esigua nell'estensione e comunque condivisa con il parco giochi, che insieme all'area per bambini sarebbe un perfetto binomio per un quartiere sguarnito di entrambe le tipologie d'area. Le associazioni chiedono quindi che il Comune di Pisa venga a presentare alla cittadinanza il progetto esecutivo e di rivedere la previsione a parcheggio in favore di quella di una necessaria area per la sgambatura cani delle giuste dimensioni opportunamente divisa dall'area giochi, alla luce delle criticità sull'area, degli strumenti attualmente vigenti sulla mobilità del quartiere, delle necessità e delle richieste dei cittadini".