Marco Rossi (nella foto), cardiologo pisano, con alle spalle una carriera di docente e ricercatore dell’ateneo pisano che lo ha portato a riconoscimenti a livello europeo (attuale presidente dell’Associazione Oncologica Pisana "Piero Trivella"), dopo tre pubblicazioni di carattere medico e una sul teatro di Molière, ci porta a conoscere le sue ulteriori passioni: la recitazione e la musica. Lo fa con il libro "L’avventura teatrale di un attore per gioco" (pp. 258, € 16), il settimo della collana di Marchetti Editore dedicata al teatro (Spazio scenico).

Nel suo libro Rossi racconta l’esperienza teatrale e canora a partire dalla fondazione, oltre vent’anni fa, della compagnia amatoriale "Lo Zoccolo Duro" che lo ha portato a calcare il palco di teatri pisani e non solo, in spettacoli di prosa e di musica, sempre finalizzati alla raccolta di fondi a favore di associazioni filantropiche.

Nella sua nuova opera l’autore ci offre una lettura scorrevole, ricca di particolari divertenti, di rimandi e tributi ai grandissimi del teatro e della musica, di ricordi e momenti coinvolgenti condivisi con i tanti amici con i quali ha vissuto e vive questa esperienza e, non ultimo, con il pubblico.

"È stata un’avventura – conclude il cardiologo pisano nelle righe finali della sua opera, i cui diritti di autore saranno devoluti alla Associazione Oncologica Pisana "Piero Trivella - che mi ha divertito, intrigato, gratificato, emozionato. È stato un viaggio con le persone, tra le persone e per le persone. Perché, citando la frase di Victor Hugo sul teatro, "ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. L’’incontro e la condivisione con ciascuna di quelle persone ha reso ancora più bella e ricca per me questa avventura".