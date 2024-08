Lavori e manutenzioni nei plessi cascinesi

Non si arresta l’attività dell’amministrazione comunale sul fronte dell’adeguamento dei plessi scolastici in materia di prevenzione incendi e su quello della manutenzione straordinaria. Dopo l’intervento, concluso in questi giorni, per rifare la pavimentazione alla palestra della scuola secondaria di primo grado Duca D’Aosta di San Frediano a Settimo, la giunta di Cascina continua la sua opera di ristrutturazione delle scuole e degli asili. "Oltre agli interventi finanziati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza come le due mense scolastiche a Cascina e Titignano e l’asilo nido di Sant’Anna – hanno affermato il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e il suo vicesindaco con delega ai lavori pubblici e sicurezza Cristiano Masi – l’amministrazione comunale è impegnata anche sul fronte delle manutenzioni straordinarie delle strutture scolastiche. Approfittando della pausa estiva - spiegano il primo cittadino e il suo secondo - possiamo mettere mano agli interventi più sostanziosi che, viceversa, durante la normale attività scolastica non c’è la possibilità di rendere realizzabili".

Nello specifico dei lavori, è in fase di ultimazione la sostituzione della vasca antincendio della scuola primaria di Zambra, dopo la rottura di quella che già preesisteva. Di pari passo, anche la scuola secondaria di primo grado "Russo" di Casciavola ha avuto bisogno di un intervento straordinario, che consisteva nella fornitura e nella posa in opera di una nuova porta antincendio e la pittura intumescente. Lavori per i quali sono stati stanziati circa 46mila euro.

Di pari passo, è in atto anche un intervento di manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia "Il Girotondo" a Cascina, dove c’è la necessità di eliminare un fenomeno di fuoriuscita dalle murature armate perimetrali esterne dell’armatura metallica, oltre a sistemare la pavimentazione del marciapiede perimetrale all’edificio e l’intonaco esterno interessato da umidità di risalita. Infine, al plesso scolastico Duca d’Aosta di San Frediano a Settimo, è in corso la sostituzione di tutta l’illuminazione della scuola con lampade a led ad alta efficienza energetica, permettendo così un abbassamento dei consumi energetici e un notevole risparmio in bolletta.