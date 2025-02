Pisa Sporting Club, iniziati i lavori del nuovo centro sportivo

Pisa, 24 febbraio 2025 - Il Pisa Training Centre diventa realtà: sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo nerazzurro. L’impianto sorgerà a Ospedaletto, su un’area di 14 ettari, e ospiterà campi da gioco, strutture per la prima squadra e il settore giovanile, oltre a spazi dedicati alla riabilitazione e al benessere degli atleti.

Il progetto, fortemente voluto dalla società, rappresenta un passo avanti per il club, che avrà finalmente una casa moderna e funzionale. I lavori sono partiti dopo un lungo iter burocratico e si prevede che il centro possa essere operativo nei prossimi anni. Oltre a essere un Centro Tecnico d’eccellenza, la struttura si propone come luogo di aggregazione aperto ai tifosi, dove fruire di servizi e vivere momenti di condivisione. L’intervento interesserà un’area di 121.900 mq, sviluppata in fasi preordinate, con l’obiettivo di creare un simbolo di continuità e orgoglio per tutta la Città