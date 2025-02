L’arte dello sbalzo di Bart

Pisa, 25 febbraio 2025 - È l’artista Romano Bartelloni, in arte “Bart”, a esporre le sue opere presso il Museo della Società Operaia di Cascina, Legno e Mestieri.

Domenica 2 Marzo, sarà possibile immergersi in un'antica forma d’arte: quella dei bassorilievi sbalzati su metallo, presentati in un’esplosione di maestria e raffinatezza dal Maestro Bart.

I bassorilievi in esposizione su lamine di rame e ottone, sono caratterizzate da effetti cromatici particolari (patine) ottenute artificialmente per azione piu’ o meno forte di agenti chimici corrosivi superficiali e sono il frutto di anni di studio e lavoro assiduo che hanno consacrato l'artista pisano. La mostra vuole rivelare la professionalità e la passione di Bartelloni, i cui lavori mostrano chiari legami storici ma anche espressioni interiori.

Meri Gronchi, presidente dell'Associazione, commenta: “La Società Operaia di Cascina si propone di ospitare solo mostre di alta qualità, con connessioni forti con la storia del nostro territorio. In questo caso, Bart, ex studente dell’Istituto d’Arte di Cascina - oggi Liceo Artistico - fondato nel 1871 dalla Società Operaia, è un esempio che dimostra come i semi ben coltivati possano dare frutti straordinari, sia sul piano personale che professionale."

“Le mie creazioni,” afferma Bart, “esposte in questo contesto unico com’è il Museo cascinese, mi riportano indietro nel tempo, a respirare quella che era la mia gioventu’ da studente e a farmi comprendere quanto sia stato importante il percorso che ho fatto fino ad oggi.”