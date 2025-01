L'Aoup ottiene il "Bollino Azzurro" della Fondazione Onda

Pisa, 20 gennaio 2025 - Sono 156 gli ospedali, fra cui l’Aoup, che hanno ricevuto il Bollino azzurro da Fondazione Onda Ets per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e sulle complicanze funzionali postchirurgiche.

Si tratta della seconda edizione del Bollino azzurro, assegnato considerando fra i requisiti necessari a ottenere il riconoscimento la presenza di servizi di prevenzione e promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi su accoglienza e assistenza dei pazienti.

La partecipazione all’iniziativa era aperta a tutti gli ospedali partendo da quelli del network Bollino rosa e la valutazione delle strutture ospedaliere candidate si è basata sulla compilazione di un questionario articolato su 34 domande. In questo caso il referente aziendale del progetto è stato il direttore del Dipartimento oncologico dell’Aoup, Gianluca Masi, che si è avvalso della collaborazione del collega oncologo Luca Galli.

In Aoup la risposta ai quesiti è risultata positiva per la presenza della collaborazione con la sanità territoriale in tema di promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di un ambulatorio di andrologia pediatrica e dell’adolescenza, di un percorso di diagnosi e cura delle disforie di genere, un ambulatorio dedicato alle malattie sessualmente trasmissibili, un servizio di vaccinazione HPV, un ambulatorio di uro-andrologia, un servizio di chirurgia mininvasiva per le problematiche uro-andrologiche, un percorso di diagnosi e cura dei disturbi dell’infertilità di coppia, un centro dedicato alla procreazione medicalmente assistita, un ambulatorio dedicato alla sessuologia clinica, un percorso di diagnosi e cura per la disfunzione erettile, un servizio per la diagnosi e cura dell’incontinenza urinaria maschile, un servizio di urologia funzionale e urodinamica.

E poi per la casistica di trattamento di casi di tumore alla prostata superiore a 100 all’anno con approccio multidisciplinare, la collaborazione nella gestione dei pazienti con tumore della prostata in fase terminale, la partecipazione a programmi di aggiornamento e formazione sul tumore della prostata, la presenza di trials clinici dedicati al tumore prostatico (4 in Aoup), la collaborazione con associazioni di pazienti, associazioni di volontariato ed enti territoriali, un servizio di consulenza psicologica dedicato, un servizio di chirurgia protesica per la gestione delle complicanze funzionali post-operatorie sia per deficit erettile sia per incontinenza urinaria, un servizio di follow up dedicato.