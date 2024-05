L’Antico Vinaio sbarca in città: "Nuova apertura entro fine 2025"

In un trionfo di gorgonzola dolce, crudo di norcia, granella di noci e miele (“guarda come la cola“), ovviamente il tutto adagiato sulla focaccia calda, Tommaso Mazzanti, alias “l’Antico Vinaio“, annuncia sui social di aver appena messo la firma per aprire un nuovo locale in Italia. Sarà Pisa? Difficile escluderlo visto che nelle mire dell’imprenditore c’è proprio la nostra città. Abbottonati quelli del suo entourage che comunque si sbilanciano nel dire che nei prossimi obiettivi c’è Pisa e a seguire Lucca, due progetti da portare a buon fine al massimo entro il 2025. E qui “la fuma fortissimo“, come lui stesso si diverte a sottolineare riferendosi alla sua mitica schiacciata. Il 29esimo e il 30esimo locale “All’Antico vinaio“ potrebbe riguardare in rapida successione proprio le due città toscane. La rotta è il centro storico, forse addirittura all’ombra della torre pendente. La scelta sarà dunque quella di una zona battuta dai flussi turistici e anche dai giovani universitari, nella consapevolezza però che anche il “piano b“, di un luogo meno in prima fila non farebbe difetto quando il nome appunto è quello dell’Antico Vinaio. Partito da garzone nella piccola rosticceria dei genitori, in via Neri a Firenze, Mazzanti ha costruito un impero. Al punto che nella stessa via Neri ha “dovuto“ aprire altri cinque punti vendita, senza per questo veder calare le lunghissime code della sua leggendaria focaccia ripiena.

Di lui, della sua storia e dei suoi 530mila followers su Instagram e 420mila su Facebook, ha parlato anche Forbes. E di lui probabilmente, torneremo a parlare a stretto giro, per il taglio del nastro dell’ Antico Vinaio di Pisa. Il conto alla rovescia è già iniziato.

Laura Sartini