L’alimentazione, essenziale per il benessere

Abbiamo deciso di approfondire l’argomento cibo, alimentazione e benessere con chi da sempre costituisce un punto di riferimento per la salute dei cittadini pisani, i farmacisti! Il 15 aprile siamo andati a intervistare la dottoressa Leila Mosciatti, farmacista per Farmacie Comunali Pisa SpA, che attualmente lavora alla Farmacia Comunale n.4 nel quartiere del Cep. Abbiamo approfondito con la dottoressa la funzione che il consiglio del farmacista può avere, per mantenersi in salute attraverso corrette abitudini alimentari.

Che cosa consiglia per un’alimentazione sana ed ecosostenibile?

"Frutta, verdura, proteine animali e vegetali in giusta quantità. Ora la gente si divide in vegani, vegetariani etc., ma è importante comunque introdurre tutti i nutrienti necessari all’organismo. In caso di regimi alimentari particolari noi farmacisti possiamo consigliare integratori alimentari per evitare carenze importanti".

Gli integratori alimentari pos- sono far parte di una dieta sa- na senza ripercussioni sulla salute?

"Certo, un integratore cambia a seconda delle persone: se una persona ha il colesterolo alto ne prenderà uno differente da una con il diabete. È sempre importante però consultare il farmacista, anche per gli integratori non è consigliabile il “fai da te”. Il farmacista saprà, in base a ciò che il paziente racconta, consigliare il prodotto giusto.

Una buona alimentazione può favorire la longevità?

"Certamente una sana e corretta alimentazione può favorire la salute della persona; questo è importante sia per i bambini, sia per gli anziani che per le persone che hanno patologie croniche, per i quali l’alimentazione riveste una funzione complementare alla cura. In questi casi, in particolare, la presenza ed il consiglio del farmacista rivestono ancora più importanza".

Un eccessivo consumo di cibo spazzatura può comportare problemi di salute o dipendenza?

"Molti dei cibi spazzatura utilizzano materie prime di seconda scelta e scarsa qualità. Questi alimenti vanno evitati o limitati il più possibile, come da sempre gli esperti in educazione alimentare ci consigliano".