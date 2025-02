Ladro scoperto dentro un negozio con un piede di porco: arrestato

Cascina (Pisa), 22 febbraio 2025 – È stato sorpreso dentro un negozio di ottica armato di un piede di porco con il quale aveva forzato la porta d'ingresso. A essere arrestato dai carabinieri di Navacchio (Pisa), un 39enne di nazionalità straniera. È accaduto nella tarda serata di venerdì a Cascina, in via Provinciale Cucigliana. I militari sono intervenuti in breve tempo grazie a un'immediata segnalazione al 112Nue, trovando l'uomo ancora all'interno del negozio e bloccandolo prima che potesse compiere il furto. Il 39enne è stato arrestato e il piede di porco sequestrato. Arresto convalidato questa mattina dal tribunale di Pisa, disposta la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Cascina.