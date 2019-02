Pisa, 4 febbraio 2019 - Gli agenti della squadra volante di Pisa hanno arrestato la notte scorsa, in flagranza di reato, un ladro seriale, romeno 41enne, senza fissa dimora, sospettato di aver saccheggiato, nel corso degli ultimi mesi, le bancarelle in piazza Manin, nel centro storico. Solo nella notte appena trascorsa avrebbe depredato nove bancarelle, rubando soldi e souvenir per turisti.

A seguito di un'attività mirata di controllo del territorio, nell'ambito della quale sono stati analizzati gli orari dei colpi compiuti dal ladro negli ultimi mesi, ricavati dalle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, i poliziotti, intorno alle 3 della scorsa notte, hanno fatto un appostamento nella zona. Durante l'attività di osservazione hanno notato che una bancarella oscillava in maniera anomala. La circostanza ha indotto i poliziotti a intervenire. Nella bancarella gli agenti hanno trovato il 41enne che, alla vista della polizia, ha lasciato cadere a terra un coltello a serramanico ed è fuggito, scavalcando il cancello di piazza Manin in direzione della Torre di Pisa.

Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato e al momento della perquisizione aveva indosso merce chiaramente riconducibile al contenuto delle bancarelle della piazza Manin: souvenir, cuffiette auricolari e pile mini-stilo, banconote di piccolo taglio e spiccioli che costituivano probabilmente il fondo cassa di alcuni esercizi commerciali. Dal sopralluogo effettuato, almeno 9 bancarelle sono risultate essere state aperte nella notte, con il telone reciso e con segni evidenti di intrusione finalizzata al furto.