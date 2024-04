Lacrime per Haris. Il pianto degli amici: "Un ragazzo buono". Attesa per le indagini

"Fai buon viaggio amico mio", "Com’è ingiusta la vita , così giovane, con tanta voglia di vivere". E ancora: "Non ci posso credere, era un bravo ragazzo". Sono solo alcuni dei tanti messaggi di dolore sui social per Haris Shala, 25 anni (nella foto in fondo), già padre di una bambina molto piccola che ha perso la vita sull’autostrada del Brennero. Viveva a Pisa e faceva il camionista, Haris. E la sua famiglia aveva già avuto un altro lutto nell’ottobre 2021: gli Shala avevano perso – anche in quel caso per un incidente stradale – il giovane Besmir. In queste ore, si apprende, i familiari sono andati a Verona, distrutti dal dolore. Herta, la cugina di Haris, in lacrime: "Non ho aggiornamenti. Non ce la faccio ad aggiungere altro, è tremendo tutto questo, avevo perso un fratello, ora un cugino che per me era un secondo fratello. Un dolore senza fine".

Ancora non si sa quando – effettuati tutti gli adempimenti di legge – la salma di Haris, conosciuto ed apprezzato in città, potrà fare rientro a Pisa. Qui Haris aveva tanti amici, era un ragazzo solare e di compagnia – lo ricordano – amava il calcio e gli piaceva giocare. Lavorava, appunto, come camionista il 25enne e proprio mentre era a bordo del suo mezzo è rimasto coinvolto in un tamponamento, che purtroppo gli è risultato fatale. La tragedia si è consumata intorno alle 10,15 sull’autostrada A22 del Brennero sulla carreggiata Sud, nello specifico nel tratto tra Nogarole Rocca (in provincia di Verona) e il casello di Mantova Nord. In precedenza, la strada era stata interrotta per spostare un rimorchio che si era ribaltato. Quindi l’autostrada era stata riaperta a una corsia per far defluire il traffico prima di una successiva chiusura per portare via il rimorchio. Pochi minuti dopo si è consumato il secondo incidente in cui ha perso la vita il camionista pisano.

Lo scontro è avvenuto tra un autoarticolato e un furgone di medie dimensioni. I due mezzi viaggiavano entrambi in direzione Modena quando – secondo quanto emerso – il camion di medie dimensioni cassonato ha tamponato il tir. Nonostante i soccorsi per Haris non c’è stato niente da fare. L’autista del tir, invece, è rimasto illeso.

Carlo Baroni