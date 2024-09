Laboratorio di talenti. La multinazionale Cisco apre in zona Stazione. Da 30 anni nel futuro

di Mario Ferrari

PISA

Cisco System Inc, azienda leader mondiale delle tecnologie di rete ha aperto a Pisa un nuovo ufficio. Un modo per investire nel territorio pisano e festeggiare i 30 anni dall’avventura della multinazionale, che dal 1984 è motore di Internet, in Italia. La sede sarà utilizzata sia per il personale dell’azienda sia come laboratorio di un team di talenti altamente specializzati per la progettazione, ricerca e sviluppo di soluzioni wireless ultra-affidabili ad alte prestazioni. Un team che si è formato dall’acquisizione della start-up pisana Fluidmesh, nel 2020. "L’apertura degli uffici - afferma l’amministratore delegato di Cisco Italia, Gianmatteo Manghi - dimostra l’impegno a continuare a investire in competenze e innovazione, per creare un patrimonio a disposizione del mercato italiano e internazionale. Inoltre, e per noi è importante non solo il nostro e vogliamo avere una ricaduta positiva nel luogo in cui viviamo, dal punto di vista economico e di benessere". Per questa ragione la sede apre nel cuore della città, in via Corridoni 117 nel palazzo dell’Unione Industriale Pisana, rispondendo alla ricerca di maggiore funzionalità, accessibilità e flessibilità e per diventare un polo d’attrazione per tutto l’ecosistema che ruota intorno all’azienda.

"L’ufficio, peraltro in una zona che abbiamo appena riqualificato, di un’azienda leader mondiale come Cisco - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - fa capire le potenzialità del nostro territorio e delle sue eccellenze nella ricerca, come l’Università di Pisa, la Sant’Anna, la Scuola Normale e il Cnr. Delle fucine di idee nel cuore di Pisa che permettono di sviluppare l’inventiva dei tanti giovani che studiano qui e che grazie alla formazione dei nostri atenei creano start-up che molto spesso si trasformano in grandi aziende".

A portare i saluti del padrone di casa, il presidente dell’Unione Industriale Pisana Andrea Madonna, la vice, Patrizia Alma Pacini, che ha sottolineato come "la presenza di Cisco sul territorio sia indice della capacità e del potenziale che ha Pisa di attrarre eccellenze". Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, ha dato il benvenuto a Cisco ribadendo come il nostro è un territorio sia "all’avanguardia nel settore informatico e questa tipologia di impresa, dal respiro mondiale, che ha scelto Pisa come collocazione è un vanto per noi, che rappresentiamo l’economia del territorio e che, grazie a giornate come oggi, dimostra di essere un’eccellenza".

"L’apertura di questo ufficio è una grande opportunità per Pisa e la Toscana - sostiene l’assessora regionale alla formazione Alessandra Nardini -. Noi promuoviamo l’inserimento delle realtà produttive in tutti settori del nostro territorio, che simboleggiano un’occasione occupazionale di sviluppo e trasformazione sia digitale sia ecologica, per superare difficoltà di genere, territoriali e generazionali". Nardini approfitta anche per sottolineare quanto l’apertura dell’ufficio di Cisco a Pisa possa essere un’opportunità e uno sprono per favorire la presenza femminile negli ambiti scientifici: questa sede può aiutare a colmare gap e liberare talenti delle donne che, troppo spesso frenati, possono contribuire significativamente per lo sviluppo del territorio".