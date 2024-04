La Vespa ha contagiato la sua città

Ci siamo, il motore è su di giri, e basterà staccare la frizione per dare il via al Vespa world days. La città è in fermento e totalmente immersa in questo evento. Non esiste commento al bar, attività commerciale o vita quotidiana che non sia modificata, influenzata, contagiata, dal raduno mondiale. Merito non solo della grande portata della festa per la mitica due ruote, ma perché si è consolidata una “coscienza vespistica“ che finalmente è venuta allo scoperto dopo anni di tentennamenti o addirittura ostracismo. E se le altre città posso sbandierare gioielli artistici, bellezze naturalistiche o altro ancora, Pontedera ha da poco capito che il suo simbolo è la Vespa.