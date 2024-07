La traversata Marina-Tirrenia in occasione del compleanno di Marino Pratesi

Pisa, 29 luglio 2024 - Il litorale pisano, che si fa sempre più apprezzare dagli estimatori del nuoto in acque libere, diventa scenario di un momento di "puro" sport e "vera" amicizia. Ieri domenica 28 luglio si è tenuta la quinta edizione della traversata Marina di Pisa-Tirrenia, con partenza da piazza delle Baleari alle 08:00 e arrivo a Piazza Belvedere (Bagno Imperiale), in occasione del 76esimo compleanno di Marino Pratesi. Hanno partecipato atleti di ogni età, di diverse compagini pisane e di diversi sport. Difatti erano presenti alla partenza dei 5 Km: Francesco Giuliana (1957), Josè Luis Tanghellini (1980), Fabrizio Teoli (1970), David Benedetti (1975), Gerarda Venturini, Marino Pratesi (1948), Marco Bonifacio (1962), Roberto Barsanti (1971), Francesca Favilli, Enzo Della Corte (1980), Andrea Del Torto (1983), Luca Schembri (1985), Emiliano Frassi (1973), si sono aggiunti lungo costa con sommo piacere di tutti Valerio Savino maratoneta (1981), Michele D’Evola triatleta (1949).

"Come ogni anno, è stata una aggregazione pressoché spontanea", dice Marino Pratesi, ideatore sin dalla prima edizione del 2019, inaspettata nei numeri che di anno in anno crescono. “Data però la “maiuscola” età dell’ideatore di questa “traversata”, se vogliamo che prosegua, bisogna trovare un giovanotto o una giovanotta che possa ereditare questa ormai storica traversata perché può essere organizzata e soprattutto partecipata da me, ancora per i prossimi 24 anni, dopo non garantisco", aggiunge. Poi Pratesi ringrazia Gerarda, David, Francesco e Marco, gli atleti della società sportiva a cui anche lui appartiene, che, dopo una levataccia, sono arrivati da Siena per l’occasione ed hanno portato a termine la traversata. Ringrazia anche la FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) capitanata dall’ing. Giancarlo Perrotta, che ha scortato i nuotatori con i propri mezzi nautici pronta ad intervenire, perché "nuotare in mare è bello, ma non si può mai abbassare la guardia in termini di sicurezza".

L’appuntamento è per l’ultima domenica di luglio del 2025!