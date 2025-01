La Torre si tinge di rosa aspettando il Giro d’Italia

Pisa, 30 gennaio 2025 – Una Torre di Pisa che si tinge di rosa per dare il via alla road map che, dopo 45 anni, porterà il Giro d’Italia 2025 in città il prossimo 20 maggio. Ieri si è svolto l’evento «100 giorni al Giro d’Italia», che segna l’inizio dei preparativi e delle iniziative per accogliere la competizione ciclistica più importante d’Italia, catalizzando l’attenzione del mondo su Pisa. Presenti, oltre al sindaco Michele Conti e all’assessore allo Sport Frida Scarpa, anche il campione Paolo Bettini, cento atleti di spinning provenienti da tutta Italia e numerose autorità civili e militari, che hanno preso parte alla cerimonia ufficiale.

«Sarà un grande volano economico per la città – ha spiegato il primo cittadino ai tanti presenti –. Abbiamo lavorato affinché l’amministrazione portasse in città grandi eventi, anche attraverso l’incarico affidato a Pisamo, che gestirà il Giro e il suo primo grande evento». I corridori il 20 maggio entreranno a Pisa da nord (la partenza è prevista da Lucca): viale condotti, via Calcesana, via Volpi-Largo Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, primo attraversamento dell’Arno al Ponte della Fortezza, quindi Lungarno Galilei e secondo attraversamento dell’Arno al Ponte di Mezzo. Da lì i corridori attraverseranno Lungarno Pacinotti, quindi via Santa Maria per arrivare in piazza del Duomo.

Oltre all’illuminazione straordinaria della Torre, a sorpresa sono stati esplosi fuochi d’artificio rosa. Sul palco al momento dell’accensione della torre anche il presidente dell’Opera Primaziale, Andrea Maestrelli, e Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo, la società che curerà l’organizzazione dell’evento.