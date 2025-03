La Torre di Pisa e San Patrizio, unico monumento italiano a illuminarsi di verde

Pisa, 13 marzo 2025 – Quest’anno un selezionato numero di icone mondiali tornerà a illuminarsi di verde in occasione di San Patrizio, il 17 marzo, e tra queste è stata scelta proprio la Torre di Pisa, unico monumento italiano che si tingerà di verde entrando a far parte di questo spettacolare omaggio globale. Un gesto simbolico di grande impatto che sottolinea il legame tra l’Italia e l’Irlanda.

Moltissimi Paesi si preparano a rendere omaggio a San Patrizio, Santo Patrono d’Irlanda, festeggiando la cultura e le tradizioni irlandesi con numerose attività, che coinvolgeranno milioni di persone. Oltre alle Ireland Week di Milano (9-17 marzo), Genova (11-17 marzo), Roma (15-22 marzo) e Livorno (17-23 marzo), Madrid, Parigi e di alcune città svizzere, vedrà la trasmissione in diretta il Festival di San Patrizio di Dublino e il lancio della campagna “Fill your Heart with Ireland”, con un video per augurare a tutti Felice San Patrizio,

Per concessione dell’Opera della Primaziale Pisana, la Torre di Pisa si tingerà di verde la notte di San Patrizio, entrando a far parte di questo spettacolare omaggio globale “Global Greening 2025” insieme alle canadesi Cascate del Niagara, l’Empire State Building di New York, la Sky Tower di Auckland, Trafalgar Square a Londra e la Basilica del Sacro Cuore a Parigi.

Con la Torre di Pisa, gli appuntamenti delle Ireland Week; la sfida rugbistica tra Italia e Irlanda delle Sei Nazioni, e i numerosi omaggi di molte località italiane, la settimana di San Patrizio del 2025 sarà davvero speciale.