"La scia dell’uroboro" di Nanna in sala delle Baleari

Il mistero torna a intrecciarsi con le strade di Pisa nel nuovo romanzo di Leonardo Nanna, La scia dell’uroboro, pubblicato da Giovane Holden Edizioni. L’autore presenterà il libro sabato 29 marzo alle 16 a Palazzo Gambacorti, in Sala delle Baleari, evento patrocinato dal Comune di Pisa. A dialogare con lui sarà Paola Nucci, in un incontro che promette di accompagnare i lettori tra i segreti e le atmosfere noir della sua ultima opera.

Il romanzo segna il ritorno dell’ispettore Olivetti, protagonista già noto ai lettori grazie a Tre interrogatori, primo capitolo della serie. Questa volta, il carismatico investigatore pisano si trova a indagare su un cold case inquietante: la scomparsa di una ragazza avvenuta anni prima, un enigma che si annida tra le pieghe di Pisa e Firenze. Pisa non è solo lo sfondo della vicenda, ma un elemento vivo, con i suoi lungarni avvolti nella nebbia e i suoi vicoli carichi di storia e segreti.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del giallo e del noir, ma anche per chi vuole scoprire il fascino di una narrazione che mescola mistero, introspezione e una forte identità territoriale. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di letteratura e investigazione.

"La mente di Olivetti viveva per gli enigmi, i misteri irrisolti, i dettagli fuori posto da ogni sistema logico, ma più di ogni altra cosa era attratto inspiegabilmente dalle stranezze al di fuori di ogni spiegazione razionale. E questo caso sembrava disegnato apposta per attrarre ogni sua cellula, come la forza gravitazionale della luna attrae le acque terrestri".