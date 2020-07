Pisa, 3 luglio 2020 - E' stata tumulata nel cimitero monumentale di Noto, nel Siracusano, la salma di Emanuele Scieri, il parà trovato morto nell'agosto del 1999 sotto le torrette della caserma Gamerra di Pisa. "Non servirà a restituirgli la vita, ma la dignità di Emanuele Scieri non potrà mai essere scalfita", ha detto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Alla tumulazione erano presenti anche la madre del giovane parà, Isabella, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, Sofia Amoddio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Lele Scieri, Carlo Garozzo, presidente dell'associazione Giustizia per Lele e l'avvocato Alessandra Furnari. La salma era stata riesumata il 14 maggio 2019 per permettere un'ulteriore autopsia, su disposizione della Procura di Pisa che ha riaperto le indagini sulla morte del parà della Folgore. Da oggi è ritornata a casa, nel cimitero monumentale di Noto: Emanuele riposerà accanto a papà Corrado, scomparso nel 2011.

