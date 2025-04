La Resistenza di Pagliaro a Palazzo della Carovana

Il fumettista illustratore del Vernacoliere, Alberto Pagliaro varca la soglia della Scuola Normale nell’ambito delle iniziative per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La Scuola Normale allestisce, dal 28 aprile al 4 maggio, un percorso espositivo che si snoda attraverso i corridoi del Palazzo della Carovana: una selezione delle storie che il fumettista e illustratore Pagliaro ha dedicato alla vita dei partigiani e delle partigiane, originariamente pubblicate sulla rivista mensile Il Vernacoliere dal 2007 al 2011. L’esposizione sarà inaugurata alle 18.30 da un incontro con l’autore e Adriana Nannicini, Presidente Anpi Sezione Pisa, che ha patrocinato l’iniziativa. Pagliaro è nato a Firenze nel 1972. Fumettista e illustratore, consegue il Diploma di Maestro d’Arte in Moda e Costume presso l’Istituto d’Arte di Firenze. Ha pubblicato in Italia per le riviste Selen, Kaos, Shock Magazine, Baribal, Next Exit, Black, Blue, Maxim, Il Vernacoliere, ActionAid Magazine.

Nel 2000 inizia la sua collaborazione con le più importanti case editrici e fondazioni artistiche internazionali: Casterman, Delcourt, Dupuis, Disney, Coconino press, Kstr, Dargaud, Glénat, Sergio Bonelli Editore, Oxford University Press, Image Comics, Teatro Comunale di Modena "Luciano Pavarotti". È Direttore artistico e docente di Fumetto e Illustrazione presso la TheSign – Comics & Arts Academy di Firenze e la Fondazione d’Arte Trossi-Uberti di Livorno. Il 29 aprile, altro appuntamento alla Normale con una serie di letture sotto il titolo "L’erba brilla al sole. Parole, musica e immagini per gli Ottanta anni della Liberazione". Grazie alla disponibilità di studenti e studentesse, docenti, cittadini e cittadine di ogni età che hanno risposto in gran numero all’appello, sarà letta infatti una selezione da ‘Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945)’. L’evento inizierà alle 16 con la lettura da parte delle allieve della Scuola Giorgia Benassi, Mariastella Cascone e Sara Manfredini del racconto di Beppe Fenoglio ‘L’erba brilla al sole’, ispirato a fatti veri avvenuti durante la Resistenza a Valdivilla, una frazione di Santo Stefano Belbo, in Piemonte.

Carlo Venturini