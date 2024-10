La redazione nata per gioco compie 10 anni

Cita Vasco Demis Ulivelli, fondatore di 80 Minuto Channel, per celebrare i 10 anni della sua redazione sportiva "Io sono ancora qua, eh già. Oggi 10 anni fa, iniziò così per scherzo questa magnifica avventura nel mondo calcistico amatoriale". Demis racconta: "Ho cominciato seguendo una sola squadra e poi con tanto sacrificio sono riuscito a seguire tutti i campionati toscani". Demis durante questo percorso, che ha sempre condotto contando solo sul proprio lavoro, ha dovuto affrontare numerosi ostacoli che più volte l’hanno quasi spinto a rinunciare "In questi dieci anni ho vissuto tante giornate difficili, tanti momenti di delusione personale e generale, quei momenti che dici basta smetto ma che invece poi grazie a persone che mi sono state vicine ho potuto trasformare in punti di ripartenza. Tantissima voglia di farmi conoscere e far diventare più bello questo mondo così anonimo e disprezzato dalla maggior parte delle persone".

Nello spegnere queste prime 10 candeline Demis esprime il suo desiderio per i prossimi anni: "In questa occasione così speciale ciò che mi auguro per il futuro è solamente di poter diventare l’unico responsabile di tutto il settore e gestire i vari campionati,a modo mio, con le mie idee e la mia mentalità sia grafica che organizzativa".

Nella serata di ieri sui canali social e youtube di 80esimo minuto è andato in onda il primo episodio della nuova stagione di appuntamenti in cui Demis, ogni martedì, si confronterà con nuovi ospiti. La trasmissione è stata registrata in una nuova location, il centro Corpolistic di Pontedera. Gli ospiti di questo primo appuntamento, con cui 80esimo minuto ha raggiunto il traguardo della 89esima puntata, è stata la squadra Adt-Amatori Peccioli.

