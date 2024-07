La rassegna "Un fiume di libri in piazza Cavallotti" ospita Anna Maria Gennai

Pisa, 2 luglio 2024 - Il nuovo appuntamento della rassegna della editoria indipendente pisana “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, quest’anno sul tema “Nuovi sguardi su Pisa, avrà luogo giovedì 4 luglio come sempre alle ore 21.15 in piazza Cavallotti di fronte alla Libreria Erasmus. Il terzo sguardo su Pisa questa volta lo avremo attraverso il libro di Anna Maria Gennai “Pisa. Passeggiate con curiosità matematiche e fisiche” edito da Felici editore che sarà al centro dell’incontro a cui parteciperanno oltre all’autrice il professor Rino Castaldi, docente ordinario emerito di Fisica generale che ha partecipato per molti anni all'esperimento CMS del CERN di Ginevra ed è stato direttore della Sezione di Pisa e membro del consiglio direttivo dell'INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare), il professore Massimiliano Razzano, docente al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, scrittore con master in giornalismo e comunicazione scientifica e Fabrizio Felici, editore.

Si può riuscire a rendere piacevole lo studio della matematica e della fisica e fare in modo che diventino uno strumento per rafforzare la propria autostima? Questa è stata la sfida che ha motivato la didattica di Anna Maria Gennai, laureata in Matematica con indirizzo applicativo all’Università di Pisa, che ha scelto di essere un’insegnante, per 28 anni al Liceo Classico di Pontedera. Sulla scia di questo intento è nato Pisa Passeggiate con curiosità matematiche e fisiche, una raccolta di otto itinerari attraverso la città con percorsi in cui si instillano gocce di scienza che scaturiscono da un vicolo, da una chiesa, da un monumento. Una lettura scorrevole e lineare è arricchita da ricche note di fine capitolo, dove emerge la capacità dell’autrice di chiarire e spiegare anche gli aspetti più complessi e specifici.

Pisa è una città che ha visto nascere o transitare numerosi personaggi dalle menti illustri. Molti di loro sono stati matematici, fisici o comunque personalità per le quali queste scienze hanno costituito un aspetto rilevante della vita, da Galileo ad Ada Lovelace, figlia di George Byron, autrice del primo programma informatico, da Fibonacci ad Antonio Pacinotti e suo padre Luigi, segretario della Prima Riunione degli Scienziati Italiani che si tenne a Pisa nel 1839. Da Marconi che vinse il premio Nobel (il primo italiano) per la fisica, pur non essendo laureato e che ostinatamente fece sollevare per mezzo di aquiloni le sue antenne che erano state abbattute da una tempesta, a Fermi, che quando gli veniva chiesto come aveva fatto a raggiungere delle conclusioni così sorprendenti rispondeva C.I.F! ossia Con Intuito Fenomenale!

La loro storia, narrata in Pisa Passeggiate con curiosità matematiche e fisiche attraverso i luoghi pisani che li hanno ospitati e che non tutti conoscono (la casa natale di Galileo, la Specola che fu il primo osservatorio astronomico toscano, il collegamento sotterraneo tra il Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore e il Palazzo della Gherardesca con la celeberrima torre del conte Ugolino, tanto per citarne alcuni) è un viaggio alla scoperta del lato umanistico di discipline definite tecniche, un modo per invogliare a conoscere meglio il proprio territorio e contemporaneamente motivare la curiosità per le sue risorse scientifiche. I racconti delle conquiste raggiunte a Pisa da scienziati famosi, dopo anni di tentativi, errori, fallimenti, sono uno sprone a non desistere dal provare di nuovo di fronte agli insuccessi e a rialzarsi dalle sconfitte con determinazione.