La quinta elementare 40 anni dopo: il ritrovo

Nostalgia in riva al mare. Ritrovarsi a distanza di tanti anni, raccontarsi aneddoti, esperienze, storie di quando si avevano 11 anni e tanti sogni. Alcuni realizzati, altri stravolti, come accade nella vita. Ma l’importante è ricordare e ritrovarsi. Un’esperienza bella, anche a distanza di tempo, perché le storie vissute da bambini non si dimenticano mai e quando si rivedono i compagni di scuola è come se gli anni non fossero mai passati e si torna a confrontarsi.

Ex alunni delle Toti si ritrovano dopo 40 anni dall’ultimo giorno di V elementare.

Gli alunni della classe VA dell’anno 198283 delle Scuole elementari “Enrico Toti” di Barbaricina si sono ritrovati dopo 40 anni al ristorante Il Peschereccio di Marina di Pisa.

Questo l’appello di quegli anni: Cristiana Andolfi, Alessia Barbagallo, Gaia Bardelli, Fabrizio Bicchilli, Miriam Bigini, Michela Cavallini, Davide De Leo, Elena Del Rosso, Alessandro Del Torto, Federica Giubbolini, Michele Mammini, Marzia Nepi, Domenico Notaro, Elisabetta Paladini, Fulvia Santucci, Federico Simili.

Quindi, sul lungomare, foto di gruppo ricordo, un po’ come quelle che si scattavano a inizio anno tra i banchi di scuola: su due file e con il miglior sorriso per ricordarsi poi di quel momento.

A tutti loro i migliori auguri da parte di tutta la redazione de La Nazione perché si possano ritrovare tante e tante altre volte per vivere esperienze simili.