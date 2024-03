La promessa del sindaco: "Nuovi alberi e palestra"

"La loro scuola si trova al centro di un quartiere che cambierà completamente". Sono le parole del sindaco di Pisa Michele Conti, che ieri insieme all’assessore alla scuola Riccardo Buscemi ha incontrato i bambini della scuola primaria Filzi, a seduta consiliare ormai chiusa, e dopo il braccio di ferro e suon di mozioni e bocciature avvenuto tra i banchi della sala delle Baleari. Il sindaco ha poi incontrato i bambini e i genitori, mostrando il progetto di riqualificazione dell’area. "Da un lato la viabilità - ha spiegato il primo cittadino che ha colto l’occasione per rispondere alla lettera inviata nei giorni scorsi dagli alunni -, la strada che passa proprio davanti alla scuola verrà finalmente pedonalizzata e sarà creata una nuova piazza alberata. Dall’altro lato, dietro la scuola, l’asilo Toniolo sarà demolito e ricostruito completamente ex novo. I 18 posti auto del nuovo parcheggio serviranno per i genitori che non potranno più accedere con l’auto nella strada e, contrariamente a ciò che è stato fatto passare in questi giorni, occuperanno poco più di 1/10 della superficie verde intorno alla scuola". Intanto per il prossimo 27 marzo alle 15.30 è previsto un sopralluogo da parte dell’amministrazione.

"Nel giardino scolastico - ha promesso Conti ai bambini -, verranno piantumati 17 nuovi alberi che metteremo a dimora in quell’area nei prossimi giorni. Oltre a questi nel quartiere pianteremo altri 92 alberi. L’intera area intorno alla scuola, che attualmente è un parcheggio per le auto, verrà trasformata". Sulle richieste da parte dei bambini di una palestra il sindaco ha dato la sua parola: "Realizzeremo – ha detto Conti -, una palestra o uno spazio per fare sport all’esterno". Nel frattempo, dopo l’abbandono dell’aula dei membri della minoranza, i capigruppo di maggioranza esprimono "rammarico e imbarazzo" per quanto accaduto e per le "modalità con le quali la minoranza ha strumentalizzato la presenza di famiglie ed in particolar modo di bambini" in occasione del Consiglio comunale di ieri. "L’amministrazione comunale – scrivono in una nota congiunta i capigruppo -, aveva già individuato l’iter necessario per affrontare la questione nelle competenti commissioni consiliari (anche congiunte) già convocate per il 27 marzo e per il 4 aprile 2024".

EMDP