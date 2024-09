La playlist di Radio Incontro Pisa

Pisa 27 settembre 2023- Nuova stagione nuove hit, ma anche riconferme, nella playlist di Radio Incontro, a cura di Luca Demar.

1. Chappel Roan - "Good Luck, Babe!" La canzone, scritta insieme a Justin Tranter e Dan Nigro, con quest’ultimo nel ruolo di produttore, affronta il tema della eterosessualità obbligatoria, descrivendo una donna che tenta di negare i suoi sentimenti romantici per Roan e per le donne in generale. La canzone sta ottenendo un grande successo anche in America dopo è riuscita ad entrare, per settimane, nella top 10.

2. The weekend - "Dancing in the flames" The Weeknd ha dato finalmente il via al nuovo album con “Dancing in the Flames”, il primo singolo estratto da “Hurry Up Tomorrow”, fuori oggi in digitale e in radio, accompagnato dal video musicale.

3. Clara - "Nero gotico" “Nero gotico” parla dell’incontro a una festa tra una ragazza che non crede più nell’amore e non si fida di nessuno e un ragazzo che sembra solo il solito ‘fuck boy’ che non vuole avere legami. Un amore che non pensavano potesse nascere, iniziato quasi per gioco».

4. Marco Masini - "Allora Ciao" Allora ciao è il nuovo singolo di Marco Masini che anticipa il nuovo progetto discografico “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita solo in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

5. Mark Albor - "Belong together" Il messaggio principale è che non importa quanto abbiano (“We know that we don’t got much“), ciò che conta è che insieme riescono sempre a trovare “a way for a good time.” Questo amore semplice ma profondo è tutto ciò di cui hanno bisogno (“This love is all we need”).