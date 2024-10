La Pisa Half Marathon invade la città: tutte le modifiche al traffico

Pisa, 10 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13.30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. Per consentire lo svolgimento delle due iniziative l’amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti al traffico e alla viabilità.

I percorsi

Questi, nel dettaglio, i percorsi su cui si svolgeranno le gare. PISA HALF MARATHON: partenza ore 9 da via Contessa Matilde altezza istituto 'I.T.I. - L. Da Vinci' - viale delle Cascine - attraversamento via Aurelia Nord (rotatoria Anna Frank) - viale delle Cascine - ingresso nella Tenuta di San Rossore - località Cascine Vecchie - località Sterpaia - località Cascine Vecchie - viale Aquile Randagie - via delle Lenze - via Pierin del Vaga - via Vecellio - via dell’Argine - via Gentile Da Fabriano - ponte del Cep - via Due Settembre - via Conte Fazio - via Porta a Mare - Lungarno Sonnino - Lungarno Gambacorti - via Mazzini - via D’Azeglio - piazza Vittorio Emanuele II - via Benedetto Croce - piazza Toniolo - via Bovio - Lungarno Galilei - Ponte di Mezzo - Lungarno Pacinotti - via Curtatone e Montanara - via San Frediano - piazza dei Cavalieri - via Consoli del Mare - via Canto del Nicchio - via Carducci - via Fedeli - via Cardinale Maffi - via Camozzo - Piazza Arcivescovado - Piazza del Duomo.

PISA TEN 2024: Partenza ore 8.45 da via Contessa Matilde altezza stituto 'I.T.I. - L. Da Vinci' - viale delle Cascine - attraversamento via Aurelia Nord (rotatoria Anna Frank) - viale delle Cascine - via del Capannone - via delle Lenze - via Pierin del Vaga - via Vecellio - via Dell’Argine - via Gentile da Fabriano - Ponte del Cep - via Due Settembre - via Conte Fazio - via Porta a Mare - Lungarno Sonnino - Lungarno Gambacorti - via Mazzini - via D’Azeglio - Piazza Vittorio Emanuele II - via Benedetto Croce - piazza Toniolo - via Bovio - Lungarno Galilei - Ponte di Mezzo - Lungarno Pacinotti - via Curtatone e Montanara - via San Frediano - Piazza dei Cavalieri - via Consoli del Mare – via Canto del Nicchio - via Carducci - via Fedeli - via Cardinale Maffi - via Camozzo - Piazza Arcivescovado - Piazza del Duomo.

Provvedimenti a traffico e viabilità

Questi i principali provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale. Divieto di sosta con rimozione coatta: - Dalle ore 4 alle ore 13:30: Via Nino Pisano, Via A. Moro nel tratto da Via R. Sardo a Via di Balduccio sul lato sinistro e, limitatamente ai primi e ultimi 20 metri, anche sul lato destro via R. Sardo, via di Balduccio, Via Porta a Mare (lato Ovest), via Conte Fazio, via Stampace, Via Curtatone e Montanara, Via S. Frediano, via Consoli del Mare, via Canto del Nicchio, Lungarno Sonnino, via Cardinale Maffi (lato sud), via Carducci, via Fedeli, piazza Arcivescovado, via Camozzo.

Chiusura al traffico - dalle ore 5 alle 11 partenza gare via Contessa Matilde (da via Bianchi alla rotatoria di via Pietrasantina) - dalle ore 8 alle 13.30 e comunque fino a cessate esigenze: via delle Cascine (dalla rotatoria di via Pietrasantina a San Rossore), via del Capannone, via delle Lenze, via Pierin del Vaga, via Vecellio, via dell’Argine, via da G. da Fabriano, ponte del Cep, via II Settembre, via di Porta a Mare lato fiume, ponte della Cittadella, lungarno Sonnino, via Mazzini, via D’Azeglio, via Benedetto Croce, piazza Toniolo, via Bovio, lungarno Galilei, lungarno Gambacorti, lungarno Pacinotti (eccetto corsia nord in uscita da via Santa Maria con obbligo di svolta a destra), ponte Solferino con direzione Nord/Sud, via Curtatone e Montanara, via San Frediano, piazza dei Cavalieri, via Consoli del Mare, via Carducci, via Cardinale Maffi, via Camozzo, via San Ranierino, ponte della Fortezza corsia lato mare.

Il percorso consentito per l’ingresso in città dalla via Aurelia sarà: Via Conte Fazio (lato scuole), Via Ranieri Sardo a destra, Via Aldo Moro, Via Di Balduccio. Per attraversare da nord a sud e viceversa la Città durante la chiusura dei Lungarni si consiglia di utilizzare il Ponte della Vittoria e il Ponte dell’Impero sulla via Aurelia. Il ponte della Fortezza è transitabile nella sola direzione Sud/Nord.