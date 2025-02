"La pasticceria è tutta la mia vita"

Il corso alla Tessieri è ormai alle ultime battute e Giovanni Bianchi, ventenne di Massa, guarda già avanti. Allo stage prima e alle prossime attività imprenditoriali poi. La pasticceria è la sua vita, passione che coltiva fin da piccolissimo. Non sa bene perché. Sì, il padre per un periodo ha avuto un ristorante ma questa passione c’era già da prima. La scuola alberghiera, un anno di lavoro in pasticceria e l’ulteriore step di formazione alla Tessieri. "Sono venuto qua per migliorare e sono soddisfatto, della preparazione offerta e di tutto il corpo docenti" dice. Stage che Bianchi ha deciso dove farlo, alla storica pasticceria Stella di Lucca. Sarà un’altra occasione per crescere, prima di lanciarsi nel modo dell’imprenditoria. "Vorrei aprire un’attività in proprio lavorare di notte per me non è un limite, se c’è da fare 10 ore, le faccio".