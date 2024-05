La passeggiata che cura l’ambiente. A piedi dal centro visite al "Gombo"

Il 19 maggio, a piedi fino alla spiaggia del Gombo unendo sport, fitness e pulizia dell’ambiente costiero. Il Gruppo San Rossore, insieme all’assessorato all’ambiente del Comune ed al Parco di San Rossore sono promotori della terza edizione dell’Eco walk day. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, sarà organizzata così: alle 9 il ritrovo presso il Centro visite di San Rossore, alle 9.30 partenza con il trenino verso la spiaggia del Gombo; alle 9.50 arrivo alla spiaggia del Gombo e inizio della raccolta dei rifiuti; alle 12.30, ritorno al Centro Visite. Si può confermare la presenza personalo la presenza del proprio gruppo di amici o familiare scrivendo alla mail [email protected], i posti disponibili sono 150 e le conferme vengono date in ordine di arrivo delle richieste. Andrea Madonna del gruppo San Rossore, che comprende lo Sport Village, la Casa di Cura e il Dental Unit, dice: "Sono contento di aver dato vita a questa iniziativa volta a promuovere la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente, valorizzando al contempo il magnifico patrimonio del nostro territorio. L’Eco walk day inoltre rappresenta un’opportunità per esplorare la bellezza della natura ed anche un veicolo per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile". Il presidente del Parco, Lorenzo Bani aggiunge: "Ancora oggi sono tanti, troppi i rifiuti che finiscono nel mare, soprattutto attraverso i fiumi come l’Arno ed il Serchio. Lo vediamo sulle spiagge naturali di San Rossore che tutti gli anni vengono invase dalla spazzatura che viene prodotta a monte e che poi seguendo la corrente e con le mareggiate si deposita sulla riva. Giornate come questa sono un’occasione molto importante per far crescere la consapevolezza che le nostre azioni quotidiane sono fondamentali, che il rifiuto che magari distrattamente viene buttato nell’Arno in qualche modo ci tornerà indietro. La passeggiata sarà anche un modo per coniugare tutela dell’ambiente e benessere fisico, in un Parco aperto". All’iniziativa partecipa anche il Comune con l’assessore Giulia Gambini che "invita tutti ricordando come il Parco sia un bene comune di tutta la città".

Carlo Venturini