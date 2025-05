La partita a... tavolino. Gara tra i bar del centro

"Perché, la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone" cantava Rita Pavone. Perché c’è Bari-Pisa, il match che può regalare ai nerazzurri (la matematica non è un’opinione) il sogno Serie A dopo 34 anni. Domani ore 15 fischio d’inizio allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese dove sarà attesa la carica dei tifosi della città della torre pendente che si riverseranno a sostegno della loro squadra del cuore per una partita che potrebbe essere decisiva per la città. Chi invece resta a Pisa, oltre al maxi schermo annunciato al termine di Pisa-Frosinone dal primo cittadino Michele Conti che verrà installato per vivere una festa collettiva, avrà anche altre opportunità per seguire la partita evitando di restare a casa sul divano e perciò condividendo questo importante momento in compagnia di molti altri tifosi.

Ecco quali locali del centro storico di Pisa saranno aperti domani pomeriggio e trasmetteranno la partita in diretta sui maxi schermi a partire dalle 15 in diretta sui maxi schermi la partita. Maxi schermo assicurato al bar Camarillo in Largo Ciro Menotti (si consiglia la prenotazione anticipata del tavolo) che, come altri locali del centro, ha già trasmesso anche il match del 1 Maggio con una grandissima affluenza di tifosi e famiglie. Lucidate le spine della birra anche all’enobirreria L’Etrusco dove a partire dalle 15 sarà trasmessa la partita Bari-Pisa per celebrare questo importante momento in compagnia.

Ilaria Vallerini