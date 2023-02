La parrocchia vende i locali Chiude l’Acli di Marina

di Gabriele Masiero MARINA DI PISA Due giorni di festeggiamenti per i 70 anni del circolo eppure il destino era già segnato. L’8 e il 9 luglio scorsi Marina di Pisa ha celebrato in pompa magna il compleanno del circolo Acli Don Bosco di via Ivizza con un via vai di autorità, civili e religiose, sette mesi dopo lo stesso circolo "muore" in silenzio. Nel dolore dei suoi soci, ma senza che nessuno sembri interessato più di tanto a parlarne. Già, il 4 marzo, dopo 70 anni di onoratissima carriera, questo luogo di socialità frequentato da generazioni di marinesi, e non solo, chiude per sempre. La parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, proprietaria dei locali, ha deciso di vendere per far fronte, almeno in parte, alla montagna di debiti accumulati (non dal circolo, fate attenzione) negli ultimi trent’anni. Un milione di euro o giù di lì di indebitamento divenuto ormai insostenibile. E così anche il circolo, che come tale funzionava, senza scorciatoie fiscali deve arrendersi al dio denaro. E a una richiesta di affitto economicamente non sostenibile. Con buona pace per San Giovanni Bosco che diceva "Dammi le anime e prenditi tutto il resto". Al circolo "Don Bosco" un martedì pomeriggio qualunque di...