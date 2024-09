La nuova "super" scuola media: "Calci, oggi capitale della Toscana"

"Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione". Il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, ha citato Victor Hugo per descrivere quella che da lui stesso è stata definita "una giornata storica". Ieri, Calci ha indossato il suo vestito migliore per festeggiare l’inaugurazione della nuova scuola media "Giunta Pisano", costruita grazie all’Inail. L’istituto è stato infatti realizzato nell’ambito del Programma di investimenti "Iniziative immobiliari di elevata utilità sociale", previsto dalla legge finanziaria del 2015. "Su 200 progetti in tutta Italia, solo circa il 3% è arrivato a compimento, tra cui quello di Calci", ha spiegato Carlo Gasperini, direttore centrale del patrimonio Inail.

La nuova scuola sarà disponibile per la comunità scolastica e l’intera popolazione a partire da questo anno scolastico, che comincerà il 16 settembre. Il costo complessivo dell’opera, inclusi terreni, progettazione e certificazioni, è stato di circa 7 milioni di euro. "Un percorso iniziato 9 anni fa", ha ricordato Ghimenti -. In Italia il 93% per cento delle scuole non è adeguato alla legge sismica e solo 1 su 3 è veramente accessibile agli alunni diversamente abili. Noi non volevamo stare in questo elenco".

L’Inail si è fatto carico della costruzione del nuovo plesso scolastico, in cambio di un canone di affitto annuale, mentre la Regione Toscana, con un finanziamento di 500 mila euro, ha contribuito alla realizzazione della rotatoria e della viabilità necessarie per l’accesso alla nuova scuola. Inoltre, per l’acquisto dei nuovi arredi, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha garantito un contributo diretto di 60 mila euro. A questi si aggiungono circa 20 mila euro raccolti da aziende, associazioni e privati calcesani.

"Oggi Calci è davvero la capitale della Toscana", ha dichiarato il presidente Giani. La nuova scuola media, che potrà ospitare fino a 225 studenti, è dotata di un auditorium, aule Stem, laboratori, una palestra e una biblioteca, con spazi dedicati agli alunni diversamente abili. Dal punto di vista energetico, l’edificio è classificato Nzeb (Nearly Zero Energy Building) grazie a soluzioni tecniche avanzate, come una pompa di calore geotermica e un impianto fotovoltaico, che lo rendono completamente indipendente dal gas metano. "Il risparmio energetico annuo - ha spiegato Gasperini -, è pari al consumo di un paesino di 600 abitanti, mentre la riduzione di Co2 equivale a quella assorbita da un bosco con 4 mila alberi".

Alla cerimonia erano presenti anche il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, l’assessora all’Istruzione della Regione Toscana, Alessandra Nardini, e il dirigente dell’Ambito territoriale di Pisa dell’Ufficio Scolastico Regionale, Andrea Simonetti. Anche l’Arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, ha partecipato all’evento e benedetto il nuovo edificio.