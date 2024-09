"La nuova piazza?. Non è un fallimento"

"Una riqualificazione del centro storico che veniva attesa da 24 anni e che era richiesta a gran voce dai commercianti del centro". Così Alessandro Simonelli, delegato al territorio di Confcommercio, si inserisce nel dibattito sui canto contestati lavori in piazza della Repubblica: "premettendo che come Confcommercio rivendichiamo il progetto iniziale e l’appoggio alla scelta da parte dell’amministrazione di Francesca Brogi".

Simonelli è convinto che, una volta ultimata, la nuova piazza porterà a Ponsacco "risultati che non tarderanno ad arrivare visto l’apertura di attività in centro e la futura apertura di altre, segno che riqualificare il centro era uno dei modi per attirare nuovi investitori oltre che mantenere le agevolazioni in essere". "Certo – continua Simonelli – il progetto esecutivo che ci fu presentato all’inizio si discosta leggermente da quello in attuazione sia nel colore che negli stalli di sosta e ci riferiscono che ciò è stato deciso in autonomia dai capi progetto e non dalla politica, a noi questo però poco importa, importa al contrario che la riqualificazione sia avvenuta e che a breve tutti ne potranno godere. Il mio auspicio è che si pensi alla promozione del territorio, alla sua valorizzazione, ai grandi eventi e progetti che richiamano flussi di ogni genere, per il bene delle imprese che continuano a credere in questo territorio e non è un caso che ogni anno il numero di imprese cresce".

Il dirigente ponsacchino di Confcommercio aggiunte: "Certo riconosciamo che un anno e 3 mesi per realizzare una piazza sono davvero troppi e francamente non ci spieghiamo gli ulteriori ritardi sopraggiunti da giugno ad oggi, ma non possiamo certo dire che questo progetto sia un fallimento. Quello che ci auspichiamo è che il progetto venga ultimato nei tempi menzionati dal Sindaco e che le opere, compresi tutti i marciapiedi del centro vengano ultimati come da cronoprogramma".

Saverio Bargagna