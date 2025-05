La notte si tinge di rosa. Musica nelle piazze. Festa speciale in città

Una serata di festa, musica e socialità. Sabato dalle 19.30 alle 24, si accendono le piazze del centro cittadino con "La Notte Rosa della Musica". L’appuntamento, organizzato da Comune e Teatro di Pisa, rientra nel ricco programma di iniziative di "Pisa fa il Giro" (tutti gli appuntamenti al link: https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/Pisa-fa-il-Giro.-Aspettando-la-corsa-rosa), il calendario di eventi che anticipa l’arrivo della tappa del Giro d’Italia, previsto per il 20 maggio prossimo. "Sarà una serata interamente dedicata alla musica e alle numerose realtà del nostro territorio – assicura l’assessore allo sport, Frida Scarpa - con associazioni, scuole, gruppi emergenti e giovani artisti che avranno l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere, valorizzando il loro talento di fronte alla cittadinanza. Dopo il successo della Notte Bianca dello sport, vogliamo continuare a portare in piazza le energie e le passioni che animano la nostra comunità, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. La serata offrirà un ricco ventaglio di proposte musicali, spaziando tra generi diversi e creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente in diverse location del centro. Anche i locali parteciperanno attivamente all’iniziativa, proponendo cocktail speciali ispirati al colore rosa, simbolo del Giro d’Italia".

In Piazza Garibaldi, sul palco di Radio Toscana si esibiranno anche i giovani artisti di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner. "Sarà una serata bellissima per la nostra città - ha aggiunto il presidente del teatro, Diego Fiorini - che in tanti luoghi sarà animata dalle realtà artistiche pisane e per noi è stato naturale collaborare all’organizzazione di questo evento nel quale i giovani hanno un ruolo centrale". La città sarà animata da spettacoli, iniziative e performance musicali in numerose location del centro: nel foyer del teatro Verdi, in Piazza dei Cavalieri, Largo Ciro Menotti, Piazza Chiara Gambacorti, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, nelle chiese di Sant’Anna, Santa Cristina e San Sepolcro, Corso Italia (angolo via Titta Ruffo), atrio del Comune e Caffè dell’Ussero. I lungarni saranno chiusi al traffico.

Diverse le realtà del territorio che aderiscono all’iniziativa: Orchestra Giovanile Toscana, Filarmonica Pisana, Radio Toscana, I Marilyn, associazione Anbima, Scuola di Musica Bonamici, Coro Vox Humana Ensemble, Music Academy Pisa, Mag Stage, Borderline Club, Voices in the Wind, Pisa Mia e gruppo musicale H.e.r.p.e.s., Scuola media Fibonacci succursale Carducci, Scuola di danza Ghezzi, Proscenium, Passion Dance, Cresco Pattinaggio, Danza con Me e Festival Robotica.

Il via alla festa è previsto alle 19.30 con Orchestra Giovanile Toscana che proseguirà con questo programma: in piazza Garibaldi lo show di Radio Toscana e Notti di Talento, in piazza XX Settembre Borderline, Music Academy, I Marilyn, Danza Con Me, in piazza Cavalieri Anbima, Filarmonica, Festival Robotica, H.e.r.p.e.s. e Pisa Mia, in Largo Ciro Menotti Cresco pattinaggio, Passion Dance, Scuola Bonamici (presente anche nell’atrio del Comune, all’Ussero e nella chiesa di Santa Cristina) e Proscaenium; in piazza Chiara Gambacorti Mag Stage; in corso Italia Pisa Jazz, al "Verdi" Voices In The Wind, scuola di danza Ghezzi, Orchestra Scuola Media Carducci, chiese Santa Cristina e San Sepolcro Coro Vox Humana Ensamble mentre la Filarmonica Pisana sarà alla chiesa di Sant’Anna.