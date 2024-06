La Nazione incontra, ultimo talk. Occhi puntati su Pisa e i suoi tesori

Si chiude con un focus sull’arte, oggi alle 18.30 in Largo Ciro Menotti, la rassegna di talk show "La Nazione incontra.... Aperitivo in Borgo", promossa dal nostro quotidiano in collaborazione con l’associazione culturale Mediterranea Music (allestimento PlayOn service per Alla Vigna Group) che per sei mercoledì nel salotto buono cittadino ha acceso i riflettori su un rinnovato senso di comunità parlando di libri, musica, giovani, social, ambiente e cultura. ospite dell’ultimo talk show (tutti realizzati grazie al sostegno di i Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Camarillo, Padel Hero, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierige, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg) saranno Ilaria Belli, cantante, attrice, pittrice e conduttrice Tv e di eventi live, Francesco Thomas Ferretti, musicista, scrittore e pittore, e la giornalista de La Nazione, Antonia Casini, che insieme a Donatella Puliga, è l’autrice di "Ti presento Pisa" (Pacini), una deliziosa guida alla scoperta della città rivolta ai più piccoli. "Il libro - osserva Casini - racconta la storia di questa stupenda città, attraverso i personaggi che l’hanno vissuta, ma anche grazie a tante curiosità, filastrocche e ricette che raccontano l’essenza di un luogo. E’ un libro pensato per i bambini e per i piccoli cresciuti che vogliono fare ancora scoperte: dalla passione di Galileo Galilei alla prima donna laureata all’ateneo pisano, dalla chiesa che racchiude un teatro agli animali fantastici. È un’osservazione inedita del territorio da vari punti di vista e con uno sguardo all’accessibilità. I disegni del libro sono di Sara Franci e raccontano piccoli mondi pieni di poesia, aiutanfo il lettore ad attraversare i secoli e le leggende conoscendo pirati, prìncipi, fantasmi e persino una strega". Quello di oggi sarà una specie di viaggio nel tempo e come tutti quei viaggi che ti restano tatuati addosso non è poi così importante la destinazione, ma il viaggio stesso. Ecco perché, sottolinea Ferretti, "parlare di arte a Pisa equivale a parlare della nostra storia: tutti noi abbiamo il bisogno di raccontare, capire e interpretare". Infine, per Ilaria Belli "l’arte è una seconda pelle con la quale si nasce ci si nasce e quando chiama la devi coltivare e mettere al servizio degli altri, per me è il mio rifugio e il mio ossigeno, la mia energia e la mia copertina di Linus, sotto la quale sento di vivere meglio". Gab. Mas.