La mossa di Conti: "Nuove regole entro primavera. Tiriamo dritto"

"Il nuovo regolamento di polizia urbana entrerà in vigore entro la prossima primavera e avrà regole stringenti anche per il commercio, proprio per salvaguardare il decoro in città. Ma quello che vivono i pisani è, purtroppo, un disagio che riguarda tante altre città in Italia, indipendentemente dal colore politico di chi amministra. Perché i sindaci sono spesso soli davanti a queste problematiche". Il sindaco Michele Conti tira dritto rispetto alle scelte compiute in passato, sia per quanto riguarda la cosiddetta ordinanza anti alcol e anti-vetro in zona stazione che, precisa, "non è stata sconfessata dal Tar, che infatti non ha emesso un provvedimento cautelare", e i cui principi verranno inseriti "nel nuovo regolamento" per superare il rischio di inefficacia delle ordinanze sindacali al cospetto del tribunale amministrativo, ma anche quella contro il proliferare dei bazar in centro con l’esposizione di merce sul suolo pubblico. "Dal 17 settembre a oggi - osserva il primo cittadino - la polizia municipale ha elevato già 21 contravvenzioni. Sappiamo che questo strumento, da solo, non è efficace e che i commercianti multati spesso se ne infischiano, non pagano e continuano a esporre la merce come niente fosse. Ma adesso colpiremo i recidivi e scatteranno le chiusure dei negozi". D’altronde, aggiunge Conti, "l’attenzione della polizia annonaria sul fenomeno esiste già da prima di settembre con 20 multe già elevate, ma per i 21 contravventori dell’ordinanza ora si può applicare appunto la recidiva e l’aggravamento della sanzione". Tuttavia, il nodo è il vuoto normativo. "L’assenza - argomenta il sindaco - di una legge nazionale che aiuti le città a regolare di più e meglio il commercio per garantire uno stato dei luoghi più decoroso. Sul tema dei pubblici esercizi e delle licenze ormai è evidente a tutti il fallimento della legge Bersani che ha aumentato la deregulation e spuntato le armi in mano ai sindaci". La soluzione, dunque, ripete Conti, "è quella di lavorare su regolamenti più stringenti: è il nostro obiettivo". "Entro fine anno - conclude - il nuovo regolamento di polizia urbana approderà in consiglio comunale ed entro la primavera sarà approvato e immediatamente esecutivo. Stamani (ieri, ndr) ho fatto personalmente un sopralluogo nell’area di via Vespucci e via Colombo per verificare di persona quanti fossero i negozi ancora aperti nonostante la chiusura perché non conformi alle normative antincendio: alcuni li ho trovati effettivamente aperti e ho informato la polizia municipale. Noi non ci arrendiamo".