Stasera alle 21 al Teatro della Valgraziosa a Calci (Pisa), in Via della Propositura, va in scena “La migliore versione di me”, di e con Silvia Frasson. In collaborazione con “Dalla Parte dei Bambini odvAssociazione per la promozione dell’affidamento e dell’adozione” e l’associazione “Famiglia Aperta aps di Pisa”. Abito di scena di Dina Verdi e il disegno luci è di Carolina Agostini. In occasione dei 30 anni di attività, l’Associazione “Famiglia Aperta APS”di Pisa chiama a raccolta il popolo di Utopia per festeggiare questo traguardo e lo fa attraverso un viaggio teatrale che racconta l’affido familiare. Tanti personaggi, ognuno immerso nel suo spaccato di vita. Su tutto, lo sguardo dei bambini che comprendono, accolgono, sanno prima e meglio.

Lo spettacolo è nato da una raccolta di testimonianze e interviste e ci accompagna passo per passo nel mondo dell’affido. Ci strappa risate e commozione, con il tipico sguardo emozionante e coinvolgente della brava Silvia Frasson. Ci apre domande sull’essere madre e genitori, sulla famiglia, sulle possibilità infinite di amore che ci sono nella vita. Sulla vita, che a volte è complicata, ma è una complicazione che riguarda tutti, nessuno escluso e quindi avvicina. Per scoprire la migliore versione di noi. Per scoprire la migliore versione di noi: www.famigliaaperta.it e Facebook: Famiglia Aperta Aps Pisa.

Ingresso euro 8. Alle 20,00 cena convenzionata con i ristoranti del paese. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. DQuest’anno torna a grande richiesta la magia del “racconto di mezzanotte”, piccoli monologhi dopo lo spettacolo tra un cantuccino e un bicchiere di vin santo. Parteciperanno gli allievi del laboratorio di teatro tenuto da Adelaide e Marco: Alessandra Sarsini, Eleonora Giuli, Federico Diddi, Francesca Giuntini, Giorgio Gosti, Silvia Gasparri, Simona Carotti e Veronica Falchetti. L’iniziativa è comunque rivolta a tutto il pubblico di Utopia. Chiunque voglia partecipare si faccia avanti che troveremo il luogo adatto.

Istruzioni per un buon uso di Utopia - Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. E’ possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria. Informazioni e prenotazioni 3280625881 - 3203667354i.