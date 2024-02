"La mia voce". Aldo Orsini protagonista al Mood

L’amministrazione comunale di Vicopisano ha organizzato, in collaborazione con 50 Canale e Goal Book Edizioni, un evento di presentazione del libro “Aldo Orsini, la mia voce. Un viaggio lungo quarant’anni per raccontare la storia del Pisa” con gli autori Fabio Demi e Aldo Orsini, venerdì 1 marzo, alle 18:30, al Mood Live Music Pub, in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena. Modererà l’incontro il giornalista Alessio Carli e interverrà il Sindaco Matteo Ferrucci. A seguire “Cena con Aldo” al ristorante Chez Mes Amis, sempre a San Giovanni alla Vena (prenotazione obbligatoria e informazioni telefonando al numero 392.4980322). Il libro “La mia voce” ripercorre la carriera del giornalista Aldo Orsini dagli esordi a oggi, intrecciata strettamente non solo alla storia del Pisa, anche alla storia del calcio, di un calcio genuino che va dritto al cuore, che sa emozionare, che sa far sognare. Ai tempi delle prime radio libere, fra gli anni Settanta e Ottanta, Orsini ha fatto le radiocronache delle partite del Pisa, appollaiato su un albero o piazzato alla meglio sui terrazzi da cui si vedeva il campo di gioco. Ha commentato le partite da San Siro o dai campetti paesani, seguendo le alterne fortune del suo amatissimo Pisa. Nella stagione 1982/83 ha inventato la celebre trasmissione, “La voce dagli spogliatoi” che, per quarant’anni, consecutivamente, è andata in onda, con successo, su 50 Canale. Ha raccontato e commentato circa 1.800 partite del Pisa e proprio dalla trasmissione è nata l’ispirazione per scrivere il libro che Ordini ha dedicato a tutti i tifosi del Pisa. Fabio Demi, l’altro autore è un giornalista professionista in pensione. Nella sua più che ventennale esperienza pisana ha seguito da vicino le vicende della squadra di calcio nerazzurra, soprattutto nel periodo 1984-1994, comeinviato e commentatore in serie A e in serie B.

“Il tempo non può essere nemico della memoria”, dice Orsini, nel libro sicuramente moltissime persone ritroveranno una parte della loro storia insieme a quella del Pisa.