"La maratona di Pisa parte da Livorno". L’annuncio choc è un pesce d’aprile

La Pasquetta non ha rubato il posto ai consueti scherzi del primo di aprile. Una tradizione che nasce secoli fa ed è presente in moltissimi paesi del mondo. Notizie false ma verosimili che confondono i lettori e che rischiano di essere scambiate come vere se non fosse nota la tradizione del pesce d’aprile. Se tutti noi ci ricordiamo i pesci incollati sulla schiena dei compagni di classe adesso gli scherzi si sono spostati online tra account e pagine dei social network. La pagina della maratona di Pisa ha sorpreso il pubblico dei social con un annuncio choc scherzando con la proverbiale rivalità con Livorno: "Ultim’ora: la Maratona di Pisa cambia location di partenza e per la sua XXV edizione partirà dalla suggestiva Terrazza Mascagni di Livorno – scrivono – per poi procedere verso Pisa lungo la Pisorno e terminare la corsa come sempre in Piazza del Duomo! Sarà sicuramente un percorso unico e ricco di sorprese". Dalla corsa al basket, dal capoluogo alla provincia. Così ieri mattina la Pallacanestro Valdera ha annunciato l’arrivo di una ambasciatrice speciale: "La notizia è di pochi istanti fa. Il direttivo, per ringiovanire un po’ la propria immagine, ormai vetusta, ha deciso di puntare su una personalità giovane e molto influente sulle nuove generazioni e non solo. Elodie sarà la brand ambassador della Pallacanestro Valdera con un contratto, dalle cifre non del tutto verificate, per i prossimi 6 mesi. Un contratto relativamente breve perché il direttivo, in prima battuta, ha bisogno di verificare il ROI sull’investimento per capire l’efficace di tale mossa di marketing. Siamo comunque felice di avere già dalla prossima partita in casa Elodie a bordo campo per presentare il match ed esibirsi in una performance canora indimenticabile". Un annuncio oltremodo gradito ai tifosi della squadra. Cercando sul web c’è invece chi annuncia costruzioni fantastiche da realizzare in giardino.

"Ho ricevuto il permesso dal comune di Santa Maria a Monte – scrivono sul gruppo Sei di Santa Maria a Monte se – per costruire nel mio giardino un modello in scala 1:1 del Falco del Millennio. La costruzione inizia quest’estate! Dovrebbe essere pronto prima di Natale!". ll riferimento è ovviamente all’astronave più famosa della storia del cinema, dell’universo di Guerre stellari.