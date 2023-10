‘La Malcontenta’: i vincitori

Un premio letterario per ricordare una personalità forte, libera e intensa, e una docente preziosa per i suoi alunni, Annalisa Bavaro, prematuramente scomparsa tre anni fa. Ieri mattina nell’aula magna dell’istituto alberghiero Ipsar Matteotti di Pisa sono stati premiati i vincitori del concorso letterario a lei dedicato dal titolo "La Malcontenta" rivolto agli studenti delle classi quinte dell’istituto, per l’anno scolastico 2022- 2023. Presenti alla cerimonia familiari e amici di Annalisa, il dirigente dell’istituto Salvatore Caruso, le docenti Yuri Leoncini e Marta Chini, curatrice del premio.

Un momento importante non solo per ricordare la figura dell’insegnante, ma anche per incentivare i giovani alla lettura, progetto particolarmente sentito dalla scuola, che ha realizzato con cura e passione una fornita biblioteca rivolta agli studenti, realizzata ad hoc per la fascia di età a cui si rivolge, fatta di testi orientati e scelti seguendo gli interessi relativi al percorso di studi. La commissione che ha valutato gli elaborati è composta dalle docenti organizzatrici e da Irene Giannessi, Fabrizio Cimini e Angelo Milano

Vincitore del primo premio di 1000 euro Rocco Pelosi, che ha voluto condividere con i presenti il raggiungimento di un traguardo per lui doppiamente importante, giunto dopo anni di sofferenza per problemi di salute. A seguire i vincitori a pari merito, che si sono equamente divisi la somma di 2000 euro, Maria Angela Furone, Giulia Mangino e Andrea Daja. A tutti i partecipanti sono stati donati buoni libro del valore di 100 euro.

Il preside Caruso ha messo in evidenza come il lavoro dei docenti sia una missione non sempre facile, che spesso si scontra con la realtà di una scuola professionale, ma i risultati pagano, con ragazzi che iniziano il percorso di studi con un tragitto a volte impervio, e ne escono cresciuti e rafforzati. L’Ipsar Matteotti ha in programma per il prossimo 11 novembre alle 11 presso la libreria Feltrinelli l’evento "Io leggo per te", una piccola messa in scena realizzata dai ragazzi coadiuvati da esperti del mondo del teatro con lo scopo di invogliare le persone ad acquistare dei volumi destinati alla biblioteca di istituto. Il premio tornerà a giugno e sarà rivolto a tutte le forme d’arte, per aiutare i giovani dell’ultimo anno di istituto a spiccare il volo verso il loro futuro.

Alessandra Alderigi