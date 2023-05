La Lega: "Il 118 sul litorale rischia di non esserci per colpa del Pd"

"Alcuni noti esponenti del Pd pisano affermano che è colpa del sindaco Michele Conti se la prossima estate non verrà potenziato il servizio di emergenza sanitaria (ex 118) sul Litorale Pisano. Niente di più falso. In previsione dell’iper afflusso estivo di turisti e bagnanti sulle nostre spiagge il sindaco già da 2 mesi sta cercando interlocuzioni con la dirigenza dell’Asl Toscana nord ovest, unica responsabile della gestione del servizio di emergenza sanitaria territoriale, senza però avere risposta alcuna" E’ la replica di Marcello Lazzeri (nella foto), segretario cittadino della Lega, all’affondo del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli, e dell’ex primario di rianimazione, oggi esponente di Sinistra unita, Paolo Malacarne, sul rischio di non avere il servizio in funzione sul litorale nei mesi estivi. "Alcuni giorni fa - prosegue Lazzeri - La Nazione ha riportato le dichiarazioni del presidente della Pubblica Assistenza di Pisa che non metterà più a disposizione del litorale l’unica ambulanza che fino a ora copriva quel territorio durante le ore diurne perché i rimborsi erogati dalla Asl sono insufficienti a coprire i costi dell’associazione. Da tutto questo purtroppo emerge una sola verità: l’azienda sanitaria non può adeguare i rimborsi perché non ha più risorse economiche". E Lazzeri attacca: "Nell’ottobre scorso veniva evidenziato un buco di circa 550 milioni di euro nel bilancio della Regione Toscana e la mancanza di fondi nelle casse della nostra Asl è figlia di questo disavanzo causato dalla cattiva gestione della sanità regionale. Il presidente Giani e l’assessore regionale alla Sanità Bezzini saranno i veri e unici responsabili di tutti gli eventuali eventi sanitari avversi che si potranno verificare sul nostro litorale nei prossimi mesi. Di questo debbono essere consapevoli i pisani".